Giro de 180º tras el beso de Gerard Piqué y Clara Chía: Shakira ya se frota las manos

Gerard Piqué ha vuelto a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez, no por una declaración polémica ni por una indirecta musical de Shakira. El exfutbolista ha sorprendido a sus seguidores con una publicación muy íntima junto a su actual pareja, Clara Chía.

Las imágenes no solo han dejado claro que su relación sigue fuerte, sino que también han mostrado una complicidad difícil de ocultar. Como era de esperar, la publicación no ha pasado desapercibida y las reacciones en redes sociales no han tardado en llegar.

Giro de 180º tras el beso de Gerard Piqué y Clara Chía

Tras meses de rumores sobre una posible crisis, Piqué ha roto el silencio compartiendo un álbum de fotos de sus vacaciones en Arizona. La pareja ha disfrutado de unos días alejados del foco mediático, paseando por el desierto.

En este contexto, se han bañado en el Canyon Lake y han dejado ver una complicidad que habla por sí sola. Sin embargo, la imagen que más ha dado de que hablar ha sido la de un beso entre ambos que parece querer sellar su amor.

Los fans de Shakira estallan contra Gerard Piqué y Clara Chía

"Te vaya bien con mi supuesto reemplazo", ha escrito un usuario, citando una de las frases más punzantes de las canciones de Shakira. No ha sido el único. En los comentarios abundan los mensajes de fans de la cantante colombiana, muchos con tono sarcástico o directamente crítico.

"Gracias por devolvernos a la reina" o "lo mejor que le pasó a Shakira fue salir de allí" son solo algunos ejemplos. Aunque las críticas no faltan, la intención de Piqué con esta publicación parece clara: demostrar que su historia con Clara sigue adelante.

De hecho, los rumores de distanciamiento entre ellos han sido constantes en el último año. Pero esta escapada romántica ha servido para desmentirlos y dejar un mensaje contundente: su amor sigue estando en el aire.

Desde su mediática ruptura con Shakira, Piqué ha intentado mantener su nueva relación en un plano más discreto. Sin embargo, este gesto rompe con esa estrategia y lanza una afirmación visual: la pareja está unida y feliz.

La reacción del público, eso sí, confirma que la figura de Shakira sigue muy presente, y que cualquier movimiento del exjugador es seguido con lupa por sus seguidores. Al final, más allá del desierto de Arizona, la historia entre Gerard Piqué, Clara Chía y Shakira sigue generando titulares.