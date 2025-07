La familia de Michu dice basta y revela lo que nadie imaginó sobre José Ortega Cano

La familia de Michu ha alzado la voz tras años de silencios forzados y miradas hacia otro lado. La repentina muerte de la expareja de José Fernando Ortega ha sido el punto de inflexión que lo ha cambiado todo. Ahora, su entorno más cercano señala a los Ortega como responsables de un desprecio continuado en vida que ella que, por el bien de su hija, siempre calló.

Tamara Rodríguez, su hermana, ha sido la primera en romper el silencio y hablar sin tapujos. En menos de unas horas tras el entierro, ha acudido al plató de TardeAR para denunciar el trato que su hermana había recibido durante años. Su mensaje ha sido claro: Michu lo perdonó todo por Rocío, pero nadie del entorno de Ortega Cano se preocupó realmente por ella ni por la niña.

Michu, según cuenta su familia, mantuvo sola el puente entre su hija y los Ortega. Se desplazó, pidió dinero prestado y soportó desplantes reiterados, con la esperanza de que ese esfuerzo garantizase a Rocío una familia paterna presente. Pero del otro lado, el silencio fue casi constante, y las ausencias hablaron más que cualquier palabra.

La hermana de Michu habla sin filtros sobre el trato recibido por parte de la familia de José Ortega Cano

Tamara ha relatado episodios concretos que desvelan una historia distinta a la que se ha querido mostrar. Uno de los más recientes ocurrió en mayo, cuando Michu viajó a Madrid para celebrar el cumpleaños de su hija con la familia Ortega. Nadie acudió, pese a saber que ella subía sola con la niña y había organizado todo para ese día especial.

Aun así, Michu evitaba el conflicto, convencida de que era mejor ceder que romper el vínculo entre su hija y su padre. Según la hermana, esto le costó años de frustración silenciosa, en los que siempre fue ella quien tiró del carro. “Después de todos estos años, me estoy dando cuenta de que no paro de poner yo y ellos a mí no me están ayudando en nada”, le habría confesado a su hermana.

Desde su fallecimiento, ha asegurado que no ha habido ningún gesto por parte de los Ortega. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una muestra de interés hacia la familia materna de Rocío. “Ellos son los que se tienen que preocupar”, ha recalcado, dejando claro que no piensa ser ella quien busque ese acercamiento.

La familia de José Ortega Cano en el foco tras las declaraciones de la hermana de Michu

La tensión ha salpicado también a Gloria Camila, quien ha respondido visiblemente molesta ante estas acusaciones. Ha defendido que siempre ha intentado estar pendiente de su sobrina, y ha reprochado que Tamara no tenga contacto directo con la menor. Según Gloria, mantiene buena relación con la madre de Michu y no tiene problemas con ella.

Pero Tamara insiste que el distanciamiento viene de tiempo atrás, y que Michu siempre fue la única que intentó acercar posturas. “Ella creía que si insistía, algún día cambiarían las cosas”, pero nunca lo hicieron. Y ahora, tras su fallecimiento, su familia ha decidido proteger a Rocío con total transparencia, sin ocultar lo que realmente sucede.

La disputa por el legado y, sobre todo, por el bienestar de Rocío apenas comienza. A pesar del profundo dolor, su familia está decidida a no aceptar gestos vacíos ni indiferencias. Ellos quieren que quienes formen parte de la vida de la menor lo hagan con compromiso real y sin falsas apariencias.