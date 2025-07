Comunicado urgente de Patricia Donoso sobre José Ortega Cano: 'No sabe cuidar de…'

En plena tormenta mediática por el reciente fallecimiento de Michu, Patricia Donoso ha reaparecido ante las cámaras con un nuevo y contundente mensaje. La colaboradora ha lanzado duras críticas contra Gloria Camila y José Ortega Cano, reabriendo viejas heridas con la familia del torero. Además, Patricia Donoso lanzado un anuncio urgente sobre José Ortega Cano que ha llamado la atención de todos: "No sabe cuidar de él mismo".

Patricia ha ofrecido un comunicado breve pero explosivo. La joven ha utilizado frases duras, ha hablado sin filtros y lo ha hecho en un momento especialmente delicado para los Ortega-Cano.

La muerte de Michu, pareja de José Fernando, ha sacudido a toda la familia. Pero Patricia ha aprovechado para retomar su guerra personal con ellos y ha querido dar su opinión sincera sobre el clan del diestro.

Patricia Donoso habla claro sobre la hija de José Ortega Cano

Patricia Donoso ha calificado a Gloria Camila como “una niña muy macarra”. También ha añadido que es “una niña que te vende educación, maravilla y súper divina”.

Sin embargo, ha aclarado que no es así. “Yo lo descubrí aquella mañana en la que me despertó”, ha asegurado. “No sabía que en Miami eran las seis de la mañana, y me llamó para pedirme explicaciones de su padre”.

Con esta anécdota, Patricia ha querido evidenciar el carácter real de la hija del torero. Ha criticado su comportamiento, ha mostrado su decepción, ha dado un paso más y ha hablado sobre Rocío, la hija de Michu y José Fernando. “Lo peor que podía pasarle a esta niña es dejarlos en manos de esta gente”, ha afirmado.

“No son el mejor ejemplo de familia”, ha añadido Patricia. La joven ha expresado su deseo de que “no se la queden los Ortega”. Ha insistido en que no son la mejor opción para cuidar a la menor.

Patricia Donoso carga contra José Ortega Cano

Pero Patricia no se ha quedado ahí, también ha arremetido contra el propio Ortega Cano y ha dicho que “no está preparado para hacerse cargo de la niña”. Ha afirmado que “no sabe cuidar de él, ni de lo suyo”. Y ha añadido que “traiciona a sus amigas, que dan la cara por él, que en este caso soy yo”.

Estas declaraciones han sorprendido al público. Patricia ha vuelto a dejar claro que no teme decir lo que piensa. Ya lo ha hecho en el pasado y esta vez ha ido un paso más allá.

Su testimonio ha causado revuelo en redes. Ha reavivado una polémica que parecía dormida. Y ha abierto una nueva batalla con una familia ya golpeada por la tragedia.