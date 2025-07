Ana María Aldón desvela la confesión que le hizo Michu antes de su triste pérdida

La reciente muerte de Michu, expareja de José Fernando Ortega, ha conmocionado profundamente a la familia de José Ortega Cano. La noticia ha llegado como un golpe inesperado, afectando a quienes estaban cercanos a ella.

Ana María Aldón, expareja del torero, no ha sido ajena al impacto de esta tragedia. En una entrevista en ¡Hola!, confesó que la pérdida la dejó sin descanso, mostrando lo difícil que fue para ella procesar tal dolor.

A pesar de su deseo de mantenerse alejada de la vida pública, el sufrimiento por Michu ha rescatado emociones que creía superadas. La excolaboradora de televisión destacó su mayor preocupación: el futuro de su hija, quien también ha sentido la pérdida.

La conmoción fue aún mayor cuando Ana María recibió la noticia por teléfono, un momento que recuerda con nitidez. Ella confiesa que se quedó en “shock”, sobre todo al pensar en la niña, a la que ha llegado a tener en sus brazos. Esta imagen, evidencia la fuerte relación que existía entre ellas, un vínculo que ha marcado profundamente a Aldón en este duro trance.

Esta es la confesión que Michu le hizo a Ana María Aldón

En su relato, Aldón ha compartido una conversación íntima que mantuvo con Michu años atrás, cuando la joven fue operada debido a una enfermedad congénita. En esa ocasión, Michu le confió sus mayores temores: el destino de su hija si a ella le sucediera algo inesperado. Fue en ese momento cuando le hizo una petición muy especial, una solicitud que ella ha llevado consigo hasta hoy.

Michu le pidió que, en caso de que no pudiera seguir cuidando de su hija, ella se hiciera cargo y que esta permaneciera junto a su abuelo. Para asegurarse de ello, incluso solicitó el DNI de Ana María, con la intención de que la pequeña tuviera un futuro estable y protegido. Esta petición, cargada de amor y previsión, pone de manifiesto el profundo sentido de responsabilidad que Michu tenía hacia su hija.

La expareja de José Ortega Cano ha enfatizado que, durante todo el tiempo que conoció a Michu, percibió que su única preocupación era el bienestar y el futuro de su hija. No obstante, también ha aclarado que nunca firmó ningún documento legal sobre la custodia de la niña, por lo que la situación es complicada. Ana María ha dejado claro que siempre actuaría pensando en lo que es mejor para la menor, aunque respetando la voluntad de su madre.

Ana María Aldón habla sobre la custodia de la hija de Michu

Sobre el futuro de la custodia, ha señalado que el abuelo, José Ortega Cano, mantiene una relación distante con la niña, viéndola de forma esporádica. Sin embargo, subraya que Ortega Cano es “un hombre generoso”, dispuesto a asumir la responsabilidad si fuese necesario. No obstante, advierte que no siempre la opción más sentimental coincide con lo que resulta más lógica, una cuestión que deberá resolverse con prudencia.

Finalmente, la ex colaboradora ha reconocido que la existencia está llena de golpes inesperados que, aunque duelen, también enseñan a valorar lo que realmente importa. A pesar del dolor, asegura que no puede quejarse, consciente de que muchas personas enfrentan situaciones aún más difíciles. Sin embargo, no oculta que estas experiencias le recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de aprovechar cada momento.