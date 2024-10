La solución perfecta de Lidl para calentar tu hogar de forma económica: muy práctico

Lidl ha vuelto a sorprender con su innovador radiador de aceite. Es un producto que está revolucionando el mercado español a un precio accesible y sin necesidad de instalación.

Este calefactor se está convirtiendo en el aliado perfecto para combatir el frío de forma eficiente y económica. Destaca por lo práctico que es para el día a día y lo rápido que calienta las estancias.

Diseño compacto y funcionalidad del nuevo radiador de Lidl

El radiador de aceite de Lidl tiene un diseño compacto y funcional. Es fácil de usar, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan una alternativa sencilla. A diferencia de otros aparatos, este radiador no requiere una instalación compleja ni conocimientos técnicos para ponerlo en funcionamiento.

Tiene una potencia de 1.500 KW y sus medidas son de 33,5 x 23 x 55,5 cm. Su sistema de funcionamiento utiliza aceite térmico que, una vez calentado, emite calor de manera gradual y constante.

Esto garantiza una temperatura agradable. De esta manera evita los molestos cambios bruscos de temperatura que pueden producir otros sistemas de calefacción.

Beneficios del radiador de aceite

Entre sus principales beneficios, este radiador destaca por ser energéticamente eficiente. A pesar de funcionar con electricidad, el consumo es bastante moderado.

Mantiene el calor durante más tiempo, incluso después de que el aparato se haya apagado. Esto no solo ayuda a mantener el hogar caliente, sino que también permite ahorrar en la factura de la luz.

Otro de los puntos fuertes de este radiador es su portabilidad. Gracias a su diseño ligero y sus ruedas, es muy fácil trasladarlo de una habitación a otra. Esto permite calentar diferentes áreas del hogar sin la necesidad de tener varios aparatos.

Ideal para espacios pequeños y medianos

Este radiador de aceite es perfecto para espacios pequeños y medianos. Su capacidad para calentar estancias de hasta 15-20 metros cuadrados lo convierte en una opción ideal para dormitorios, oficinas o salas de estar. Es también una excelente solución para aquellos que viven en apartamentos o casas pequeñas y buscan un sistema de calefacción rápido y práctico.

Además, su diseño moderno y compacto no desentona en ningún ambiente. Se adapta fácilmente a la decoración del hogar. No ocupa mucho espacio y se puede guardar fácilmente cuando no se utiliza.

Seguridad y facilidad de uso del radiador de Lidl

La seguridad es otro de los puntos clave de este radiador. Está diseñado con sistemas de protección contra sobrecalentamiento, cosa que lo hace seguro para usar en hogares con niños o mascotas. Además, cuenta con un termostato regulable, para ajustar la temperatura de forma precisa.

Otro de sus aspectos positivos es que es silencioso. A diferencia de otros sistemas de calefacción, este radiador no genera ruidos molestos. Este es el motivo por el que resulta también ideal para estudiantes.

Calor asequible sin comprometer la calidad

Su precio es de solo 37,99 euros, tanto en tiendas físicas como online. Y pesar de su costo reducido, ofrece prestaciones comparables a modelos más caros. Por ello, se convierte en una opción atractiva para cualquier hogar.

Precios y ofertas actualizados el día 06/10/2024. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios.