Es oficial: La Ordenatriz te da el mejor truco para dejar tu plato de ducha como nuevo

Si has tenido problemas con la suciedad y las manchas en tu plato de ducha de resina mineral, estás de suerte. La Ordenatriz, famosa por compartir trucos de limpieza eficaces, ha revelado el mejor truco para dejar tu ducha como nueva. Y lo mejor de todo: ¡es un truco fácil, económico y ecológico!

Al descubierto el truco viral de La Ordenatriz

En Instagram, La Ordenatriz explicó que la superficie rugosa de los platos de ducha de resina mineral es uno de sus mayores problemas. Esto hace que se acumulen más fácilmente restos de jabón y suciedad, especialmente en las pequeñas hendiduras. Si tu plato de ducha muestra signos de desgaste o manchas difíciles, no te preocupes, la solución está cerca.

El truco recomendado es el uso de Piedra Blanca, un limpiador natural que tiene numerosos usos en el hogar. Este producto, que ya es un clásico entre los amantes de la limpieza, es ideal para eliminar las manchas y dejar las superficies impecables. Según La Ordenatriz, este producto es ideal para platos de ducha, especialmente los de resina mineral y los más sucios por el uso frecuente.

Para usarlo, La Ordenatriz recomienda aplicar la piedra con un estropajo azul, que es suave y no raya la superficie. Es importante evitar usar la esponja que viene con la piedra, ya que puede no ser tan efectiva para este tipo de tareas.

Una vez aplicada, debes dejar que la piedra actúe durante al menos 10 minutos para que haga su efecto limpiador y desinfectante. Pasado ese tiempo, basta con frotar ligeramente y enjuagar. ¡El resultado es increíble!

Pero hay un consejo adicional que no debes pasar por alto: no todas las piedras blancas son iguales. Existen algunas que, dependiendo de sus componentes, pueden rayar superficies delicadas. Por eso, La Ordenatriz siempre recomienda hacer una prueba en un lugar no visible antes de aplicar el producto por completo, especialmente en superficies como madera lacada o acero inoxidable.

Si tu plato de ducha tiene un color amarillento, es probable que esto se deba al uso excesivo de productos como la lejía. La Ordenatriz aconseja evitar la lejía en el baño, salvo en casos excepcionales que requieran desinfección profunda. En su lugar, productos de limpieza más suaves y efectivos como la Piedra Blanca suelen ser suficientes para mantener todo limpio y en buen estado.

Y si tienes un plato de ducha negro, no te preocupes. Este truco también funciona de maravilla en superficies oscuras, restaurando su brillo sin dañarlas. Y lo mejor es que, si es necesario, puedes repetir el proceso sin problema.