La nutricionista Blanca García carga contra estos productos de Mercadona: 'No son…'

La nutricionista Blanca García-Orea Haro ha causado controversia al criticar productos de Mercadona que parecen saludables, pero no lo son.

En una publicación reciente en sus redes sociales, Blanca aseguró: “Productos de Mercadona que parecen buenos, pero no lo son. Por supuesto, hay muchos más que no son buenos y otros que sí lo son, pero pongo por los que más me preguntáis”. Sus comentarios no han pasado desapercibidos entre consumidores habituales de la cadena y seguidores interesados en mejorar sus hábitos alimenticios.

Los productos de Mercadona en el punto de mira

Entre los productos que Blanca García menciona, destacan las aceitunas con anchoas, que contienen glutamato monosódico. Este ingrediente es un potenciador de sabor que, según diversos estudios, puede estar relacionado con efectos adversos en personas sensibles. También mencionó las tortitas de maíz y arroz con chocolate, que incluyen una cantidad significativa de azúcar.

Por ejemplo, las de maíz con chocolate tienen un 33% de azúcar. Las de arroz contienen 28 gramos por cada 100, una proporción elevada para un snack que parece saludable.

Otro producto señalado fue el muesli con quinoa. Este cereal, a menudo asociado a una dieta equilibrada, incluye azúcares añadidos y aceites refinados, lo que contradice su apariencia “healthy”. También criticó el chocolate “0% azúcar añadido” o “negro”, que puede contener edulcorantes artificiales y grasas de baja calidad.

La nutricionista enfatizó la relevancia de leer con atención las etiquetas de los alimentos. Blanca explicó que el marketing a menudo puede engañar a los consumidores, ya que muchos productos son etiquetados como saludables sin serlo realmente. “Es fundamental revisar la lista de ingredientes y la información nutricional para tomar decisiones informadas sobre lo que consumimos”, señaló.

Además, García subrayó que algunos términos como “light”, “0%” o “bio” no garantizan que un producto sea saludable. Por ello, insistió en la necesidad de prestar atención a la calidad de los ingredientes y no dejarse influenciar únicamente por la publicidad o la apariencia del envase.

Las declaraciones de Blanca han generado un debate considerable en redes sociales. Muchos de sus seguidores agradecen su honestidad y valoran las recomendaciones.