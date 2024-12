Los 3 secretos de La Ordenatriz que cambiarán tu rutina con la lavadora para siempre

¿La ropa no sale tan limpia como esperabas? La Ordenatriz, experta en limpieza, ha revelado en Instagram tres errores comunes al usar la lavadora. Estos errores afectan el resultado final y, en algunos casos, obligan a volver a lavar la ropa.

Los 3 trucos de La Ordenatriz para facilitar tus coladas

Uno de los errores más frecuentes que ha desvelado La Ordenatriz es sobrecargar la lavadora. Cuando metemos demasiada ropa en el tambor, la lavadora no puede mover las prendas correctamente. Esto impide que se limpien bien.

Además, si sobrecargamos la máquina, el tambor se desgasta más rápido, lo que puede dañarla con el tiempo. La solución es muy sencilla: asegúrate de no llenar la lavadora más allá de su capacidad recomendada. Si sigues estas indicaciones, la ropa saldrá más limpia y la lavadora durará más tiempo.

Otro error frecuente es no elegir el programa adecuado. Muchas veces, por falta de tiempo o para ahorrar energía, tendemos a poner programas más cortos o menos intensos. Sin embargo, la Ordenatriz explica que cada tipo de ropa necesita un tratamiento específico.

Los programas más cortos no tienen el tiempo suficiente para tratar adecuadamente las prendas y, como resultado, la ropa puede quedar con restos de suciedad. Aunque a veces pensemos que ahorrar tiempo es lo mejor, es importante elegir el programa adecuado para cada carga. Si no lo haces, probablemente tendrás que volver a lavar algunas prendas, lo que no solo consume más agua y energía, sino que también es más tiempo perdido.

El tercer secreto que comparte La Ordenatriz tiene que ver con la limpieza de la lavadora en sí. Muchas veces, nos olvidamos de que la lavadora también necesita mantenimiento. Con el tiempo, los filtros, las gomas y el cajetín del detergente pueden acumular suciedad o restos del producto de limpieza, lo que puede afectar el rendimiento de la máquina.

La Ordenatriz recomienda limpiar estos tres puntos de vez en cuando. La frecuencia depende de cuántas lavadoras pongas, pero limpiar estas partes evitará malos olores y mantendrá la lavadora en buen estado.

Si tu lavadora no está limpia, es probable que la ropa no se lave correctamente, incluso si todo lo demás parece estar en orden. Además, un mantenimiento adecuado puede prolongar la vida útil de tu máquina.

Por último, La Ordenatriz menciona que no hace falta ser un experto para mantener la lavadora en buen estado. Con revisar de vez en cuando los filtros, las gomas y el cajetín, y elegir el programa correcto para cada tipo de prenda, tu lavadora funcionará como nueva. Con estos simples pasos, evitarás que tu ropa salga mal lavada y reducirás el riesgo de tener que repetir el ciclo.