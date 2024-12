Lidl en alerta: Avisan que no consumas este chocolate de Navidad

En plena temporada navideña, los calendarios de Adviento se han convertido en un clásico en muchas casas. Sin embargo, uno de los dulces más populares de Lidl ha generado alarma.

Los calendarios de Adviento de Lidl en el punto de mira

Recientemente, varios países europeos han retirado del mercado tres calendarios de Adviento debido a problemas con el sabor y el olor. Estos calendarios, fabricados por la empresa polaca Millano sp.z oo SKA, han sido retirados en Francia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Suecia y Grecia.

El motivo de la retirada es que los calendarios de Lidl presentaban lo que se ha descrito como un “sabor no estándar”. Este término hace referencia a alteraciones en las características sensoriales del producto, principalmente en el sabor y el olor. Los consumidores informaron que los chocolates tenían un sabor y un aroma inusuales, lo que llevó a las autoridades a retirarlos del mercado.

Los calendarios afectados de Lidl venían en paquetes de 75 gramos y presentaban dos diseños diferentes. Uno mostraba sellos navideños, mientras que el otro tenía la imagen de Papá Noel en su trineo de renos. Aunque estos calendarios son muy populares en Navidad, los problemas con su calidad han llevado a su retirada en varios países europeos.

Este incidente no es un caso aislado. Hace poco, otros países como Austria, Alemania e Italia también retiraron productos similares del mercado. Estos calendarios, aunque de distintas marcas, tenían algo en común: los chocolates fueron fabricados en Polonia.

Los problemas detectados en estos productos fueron similares, con alteraciones en el sabor y el olor, además de la presencia de insectos en algunos casos. También se detectaron problemas con el etiquetado, ya que no se informaba correctamente sobre la presencia de alcohol en productos destinados a niños.

A pesar de estas retiradas en varios países, en España no ha habido ninguna alerta relacionada con estos calendarios. Las autoridades no han informado de ningún problema con los productos vendidos en Lidl, por lo que los consumidores españoles pueden estar tranquilos. Si bien no se han detectado irregularidades en los chocolates vendidos en España, es recomendable que los usuarios sigan atentos a posibles novedades en caso de que surja alguna alerta.

Aunque los calendarios de Adviento de Lidl han causado preocupación en algunos países europeos, en España no se ha registrado ningún incidente. Si eres fan de estos dulces navideños, puedes seguir disfrutando de ellos sin preocupaciones, siempre y cuando compres productos de confianza. Sin embargo, siempre es importante estar informado sobre posibles retiradas de productos para evitar sorpresas desagradables.