La guía completa de proteínas en polvo para principiantes

Cuando hablamos de las proteínas en polvo son muchas las personas que lo asimilan a solo aquella gente que va al gimnasio, que entrenan cada día o que son grandes deportistas. Pero no es así, porque las proteínas son uno de los ingredientes principales en la vida de todos. Esto es gracias a que tiene una serie de aportes, en forma de beneficios, que debes conocer.

Es por ello que no está de más que sepas cada detalle de las proteínas en polvo, desde sus beneficios hasta cómo calcular la cantidad que tu cuerpo necesita y mucho más. Conocerás la importancia de incorporar proteínas a tu día y a partir de hoy, no querrás ni podrás estar sin ellas.

Qué son las proteínas en polvo

Aunque quizás ya lo sepas, no está de más comenzar siempre por un principio. Si te preguntas qué son las proteínas en polvo te diremos que se trata de un suplemento, quien a través de su proceso de elaboración va dejando de lado las grasas o los carbohidratos para poder ofrecer simplemente proteína pura. Aunque es cierto que luego se le añadirán más nutrientes. De manera que, gracias a ellas, nuestro cuerpo pueda obtener de una forma rápida esas proteínas de alta calidad que demanda. Cuando hablamos de las proteínas de alto valor biológico, estamos mencionando un producto que cuenta con 9 aminoácidos que son realmente esenciales para nuestro organismo y que este aprovechará de una manera correcta.

Por qué tomarlas

Desde el momento que sabes lo necesarias que son para el cuerpo, quieres conocer un poco más sobre sus beneficios, que no son pocos:

Aumentan la saciedad y controlan el peso: al ser saciante, evita que picotees y que la dieta se arruine. Por eso, te ayudará a controlar el peso, sobre todo cuando estás en una dieta para bajar algunos kilos.

Ayudan al desarrollo muscular: las proteínas son básicas para el desarrollo y crecimiento muscular.

Mejor y más rápida la recuperación después del ejercicio: no podemos evitar sufrir algunas pequeñas dolencias en los músculos durante el entrenamiento o la práctica de ejercicio. Por eso, debemos cuidarlos y ahí entra en juego la proteína en polvo. Ayuda a la recuperación haciendo que los músculos se fortalezcan.

Fortalece el sistema inmunológico: seas o no deportista, necesitas contar con un sistema inmunológico sano, alejado de todo tipo de enfermedades.

Cómo calcular cuántas proteínas necesitas cada día

Sabemos qué son y algunos de sus beneficios más importantes pero ahora la duda viene en torno a cuánta cantidad de proteínas necesitamos cada día. A grandes rasgos, podemos decir que es necesario pensar en nuestra condición física, los objetivos que nos hemos marcado y también nuestro peso. Entonces, ¿cómo calcular los gramos de proteína?

Para personas que son sedentarias necesitaría unos 0,7-0,8 gramos de proteína por cada kilo de peso.

Si realizas deporte moderado entonces 1 o 1,2 gramos de proteínas por cada kilo de peso.

Si practicas algún deporte de resistencia como nadar o ir en bicicleta, entonces vas a necesitar 1,2 - 1,6 gramos de proteína por cada kilo de peso.

Mientras que para los deportes de fuerza se aconseja tomar 1,5 - 1,7 gramos por kilo de peso.

Para los fisioculturistas serán unos 1,5 - 2 gramos de proteína por cada kilo de peso.

Estos son los tipos de proteínas en polvo

Cuando la alimentación no es suficiente, en cuanto a la cantidad de proteínas se refiere, entonces nada como recurrir a las proteínas en polvo. Una ayuda extra que nos permite disfrutar de la cantidad recomendada para nuestro cuerpo o para nuestras necesidades, como antes mencionamos. Pero, ¿cuáles son los tipos de proteínas en polvo más comunes?

Por un lado está la proteína de suero de leche que también se le conoce como Whey Protein, que es de absorción rápida y muy completa. Ya que dispone de todos los aminoácidos necesarios.

La proteína de suero aislada tiene los mismos beneficios pero sin tanta cantidad de grasa y una alta calidad.

Mientras que la proteína de suero hidrolizada se asimila mejor y es más pura.

Tampoco podemos olvidarnos de la caseína o de las especiales para vegetarianos. Ya que, sea de la manera que sea, todas ellas son vitales para nuestro organismo y el buen funcionamiento del mismo.

Cómo y cuándo tomar los batidos de proteínas

Además de ofrecernos tantos beneficios, otra de las ventajas que tienen las proteínas en polvo es su comodidad a la hora de tomarlas. Siempre que necesites un aporte extra, ahí están ellas para acompañarte. Ya que las puedes tomar en el desayuno para comenzar el día de la mejor manera. Pero también es posible tomarla una media hora antes del entrenamiento para brindarte un extra de energía. Si lo que quieres es una recuperación más rápida, entonces tómalas después de haber entrenado. Recuerda que las puedes mezclar con agua, leche o zumos. Es decir, que puedes beberlas o bien, integrarlas a tus mejores platos y con ingredientes como la avena, preparar crepes, combinadas con yogur o en compotas de frutas. ¡Cómo te apetezca!

Las mejores proteínas en polvo para principiantes

No te dejes llevar por los precios más económicos, ya que no siempre son los más aconsejables. Lo mejor es leer bien la información nutricional, sus componentes y cómo se prepara. Los productos más baratos pueden no tener la concentración de proteína que necesitas y al final, gastarás más cantidad y no ahorrarás como tenías pensado. Además, se recomienda llevar un estilo de vida equilibrado, con una dieta variada. De este modo siempre es mejor no sustituir comidas sino complementarlas con la proteína en polvo y con la cantidad que realmente necesitas.