Un fontanero da la clave para que tus radiadores calienten más: solo 3 sencillos pasos

Con la llegada del frío, es importante asegurarse de que los radiadores funcionen correctamente. A veces, notamos que no calientan como deberían.

Según Zhelyazko Yanchev, fontanero de Fantastic Services, hay tres trucos sencillos para mejorar el rendimiento de los radiadores. Solo necesitas seguir estos pasos para disfrutar de un ambiente más cálido sin complicaciones.

No pongas objetos encima o debajo del radiador

Puede parecer evidente, pero muchas veces dejamos cosas sobre o cerca de los radiadores: muebles, ropa, alfombras, etc. Esto bloquea la circulación del aire caliente. Si el radiador no puede liberar calor, no calentará la habitación de manera eficiente.

Yanchev destaca la importancia de mantener el área alrededor del radiador libre de obstáculos. Así, el aire caliente podrá distribuirse mejor por la habitación.

Asegúrate de que el radiador esté completamente despejado para que el calor fluya sin restricciones. Evita cubrirlo con objetos que impidan la circulación del aire.

Purgar los radiadores

El aire atrapado en el interior de los radiadores es otro de los principales motivos por los que no calientan bien. Este aire bloquea el paso del agua caliente.

Si quieres que tus radiadores funcionen correctamente, debes purgarlos de vez en cuando. Este proceso es fácil y solo necesitas una llave de purga, que normalmente se encuentra en el radiador.

Abre la válvula de purga lentamente para liberar el aire atrapado. Cuando ya no salga aire y empiece a salir agua, cierra la válvula. Así, el radiador podrá calentar de forma más eficiente.

Eliminar los sedimentos acumulados dentro del radiador

Con el tiempo, los radiadores acumulan sedimentos y partículas. Esto puede reducir la transferencia de calor y hacer que el radiador tarde más en calentar.

Si notas que el radiador tiene zonas frías o que tarda mucho en calentarse, puede que haya acumulación de sedimentos. Para solucionar esto, lo ideal es realizar un lavado o purga profunda. Este procedimiento es más complicado y puede requerir la ayuda de un fontanero.

Si los radiadores no calientan bien, es posible que necesites realizar un mantenimiento más exhaustivo. Un fontanero puede ayudarte a eliminar los sedimentos y mejorar el rendimiento del radiador.