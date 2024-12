Alma Bollo y Manuel Cortés reciben una gran noticia que lo cambia todo: 'Hay que irse'

Contra todo pronóstico, Aguasantas Vilches y Juan José Peña han puesto punto final a su relación. La exnovia de Manuel Cortés y el padre de la hija de Alma Bollo, se han separado, una información que han recibido los hermanos que lo cambia todo. Y es que Juan José incluso ha llegado a confesar que "hay que irse".

Con un mensaje lleno de sinceridad y emoción, Aguasantas reveló cómo afronta este momento tan difícil. "Me encantaría decir que es lo mejor para los dos, pero, aunque ha pasado un tiempo, no me hago a la idea", escribió la empresaria.

Con estas palabras dejó claro que sigue teniendo sentimientos por quien estaba destinado a ser su marido. Añadió: "Podría mentir públicamente, pero estaría mintiéndome a mí misma. Gracias por todo lo que me has dado, pero te quiero feliz, conmigo o sin mí".

Alma Bollo y Manuel Cortés reciben una información que lo cambia todo

La ruptura resulta aún más impactante porque ambos estaban a punto de casarse. En abril pasado anunciaron su compromiso con un emotivo video en redes sociales.

El contexto personal también complica la situación. Antes de estar juntos, ambos habían tenido relaciones significativas con los hijos de Raquel Bollo: Manuel Cortés y Alma Bollo.

Juan José es el padre de Jimena, la hija de Alma Bollo. Este vínculo suma un nuevo capítulo de complejidad a la ruptura. La pequeña Jimena podría verse afectada por los cambios en la vida de su padre, lo que también impactaría en el entorno familiar.

Por su parte, Juan José ha sido más escueto en su reacción. A través de su cuenta de Instagram, compartió una foto con un mensaje claro: “Hay que irse”. Sus palabras han generado especulaciones sobre un posible cambio drástico en su vida.

Alma Bollo y Manuel Cortés aún no se han pronunciado al respecto

Esta última hora no ha pasado desapercibida para Alma Bollo y Manuel Cortés, quienes también tienen un vínculo con Juan José. La ruptura no solo afecta a los protagonistas directos, sino también a las dinámicas familiares.

Alma, al ser madre de la hija de Juan José, se enfrenta a la posibilidad de ajustes en la convivencia y organización familiar. Mientras tanto, Manuel, hermano de Alma, también observa cómo esta situación podría influir en las relaciones entre los diferentes miembros de la familia.

Por ahora, este tema sigue siendo tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. Tanto Aguasantas como Juan José han pedido respeto en este momento de transición personal.

Mientras tanto, Alma Bollo y Manuel Cortés observan cómo este acontecimiento impacta indirectamente en sus propias vidas. La familia enfrenta un nuevo desafío, y queda por ver cómo se desarrollan los próximos capítulos de esta historia.