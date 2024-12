Adiós a la air fryer: las tres maneras de cocinar en el microondas que desconocías

El microondas es uno de esos electrodomésticos que todos tenemos, pero que usamos solo para calentar comida. Sin embargo, Miguel Naranjo, nutricionista y entrenador personal conocido como @miguelnaarfit en redes, ha compartido tres trucos sencillos para sacarle más provecho. Con estos consejos, podrás preparar platos deliciosos rápidamente, sin complicaciones.

Los truco de Miguel Naranjo para aprovechar tu microondas

El primer truco es hacer pasta sin hervir agua en una olla. En un bol de cristal, coloca la cantidad de pasta que vayas a comer, agrega un vaso de agua y cúbrelo con otro plato. Luego, mete el bol en el microondas.

Después de unos minutos, añade un vaso de leche y queso rallado al gusto. Vuelve a meterlo en el microondas durante unos minutos más. El resultado: una pasta cremosa y deliciosa, perfecta para esos días en los que no tienes ganas de usar la olla.

El segundo truco de Miguel Naranjo es una forma rápida de cocinar patatas. Lava una patata, hazle unas incisiones con un cuchillo y envuélvela con papel de cocina. Ponla en el microondas y cocina durante unos minutos.

Al sacarla, tendrás una patata cocida, lista para condimentar. Puedes agregarle sal, aceite de oliva o las especias que más te gusten. Es una opción rápida y fácil para acompañar cualquier comida.

El tercer truco es preparar arroz sin necesidad de usar una olla. Solo tienes que poner arroz y agua en un bol apto para microondas. Cúbrelo con otro plato y caliéntalo en el microondas durante unos minutos.

El arroz quedará perfectamente cocido, listo para acompañar tus platos. Este truco es ideal para ahorrar tiempo y no ensuciar más utensilios de cocina.

Miguel Naranjo destaca que estos trucos no solo te ahorran tiempo, sino que también aprovechan al máximo el microondas para preparar comidas rápidas y saludables. Además, son perfectos para quienes no tienen tiempo de cocinar o para esos días en los que no quieres complicarte con muchos utensilios.

Estos tres trucos transforman el microondas en un electrodoméstico muy versátil. Son ideas simples, pero efectivas, que te ayudarán a preparar platos caseros en menos tiempo y sin ensuciar más utensilios. Con estos consejos, puedes decir adiós a la air fryer y aprovechar al máximo tu microondas para cocinar de manera más fácil y saludable.