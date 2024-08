La alternativa perfecta para huir del calor sofocante de Barcelona por 2 euros

Con el calor apretando en Barcelona, encontrar una escapatoria refrescante se vuelve una prioridad. Si el termómetro no deja de subir y el aire acondicionado no calma el calor, hay un rincón en la ciudad que puede ser tu oasis: el Llac del Parc de la Creueta del Coll. Este encantador lago urbano no solo ofrece un respiro del calor, sino también una variedad de actividades para disfrutar sin romper el banco.

El Llac del Parc de la Creueta del Coll se encuentra en el barrio de Gràcia, en el norte de Barcelona. Es un parque que combina elementos de naturaleza con arte y arquitectura, y está situado en una de las áreas más vibrantes de la ciudad.

La dirección exacta del lago es Carrer de Mahatma Gandhi, Barcelona. Este parque es un lugar perfecto para escapar del bullicio urbano y sumergirse en un ambiente más tranquilo y refrescante.

¿Qué hacer en el Llac del Parc de la Creueta del Coll?

El lago cuenta con agua limpia y refrescante, y es el lugar perfecto para un chapuzón en los días calurosos. Si buscas relajarte, el área de baño es ideal para escapar del calor sin salir de la ciudad.

Además del lago, el parque cuenta con una playa artificial. Un lugar donde puedes tomar el sol, leer un libro o simplemente descansar en el césped.

El Llac también es un espacio para disfrutar del arte. En el centro del lago se erige una escultura titulada Homenaje a Picasso, creada por Xavier Corbero. Esta pieza añade un toque cultural al parque y es perfecta para tomar fotos y admirar la creatividad en un entorno natural.

Para las familias, el parque ofrece áreas de juegos infantiles. Los niños pueden divertirse mientras los adultos disfrutan del entorno. Los espacios verdes también invitan a hacer picnics o simplemente pasar el rato al aire libre.

El Llac del Parc de la Creueta del Coll está abierto desde el 8 de junio hasta el 3 de septiembre. De lunes a viernes, el horario es de 09:30 a 19:30 horas. Sin embargo, los fines de semana abren de 10:00 a 20:00 horas.

Si estás en Barcelona y quieres huir del calor, visitar el Llac del Parc de la Creueta del Coll es un plan ideal y económico. La entrada general tiene un precio de 2,49 euros, aunque si eres familia monoparental o numerosa, la entrada solo te costará 1,13 euros.

El Llac del Parc de la Creueta del Coll es un excelente destino en Barcelona para escapar del calor sin gastar mucho dinero.